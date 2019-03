Toter beim Haus des Meeres: Leiche lag eine Woche in Park

Am Dienstag wurde eine Leiche in der Nähe des Wiener Haus des Meeres gefunden. Der 65-jährige Mann war bei der Auffindung bereits ein paar Tage tot, Todesursache soll eine Herzattacke gewesen sein.

Nachdem am Dienstag eine Leiche beim Wiener Haus des Meeres gefunden wurde, sind nun ungefährer Todeszeitpunkt und die Todesursache festgestellt worden. Der 65-jährige Ungar war bereits gut eine Woche tot, als ihn Passanten entdeckten. Er war in einen Schlafsack eingewickelt, zugedeckt mit einem Karton und lebte in einem “Verschlag”.