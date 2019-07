Tote Jugendliche in Wr. Neustadt: Mordanklage gegen 19-Jährigen liegt vor

Im Jänner 2019 wurde in einem Park in Wiener Neustadt die Leiche einer 16-Jährigen entdeckt. Nun liegt die Mordanklage gegen einen 19-jährigen Syrer vor. 23 Zeugen sollen beim Prozess befragt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.

19-Jähriger soll Ex-Freundin im Jänner getötet haben

Der Syrer soll laut Anklage seiner Ex-Freundin in der Nacht auf den 13. Jänner in Wiener Neustadt nachgestellt haben. Als die Jugendliche gegen 6.00 Uhr nach einer Lokaltour mit dem Taxi nach Hause fahren wollte, soll ihr der junge Mann vorausgeeilt und sie im Anton-Wodica-Park abgepasst haben. Dort soll er sie aus Eifersucht mit einem Gürtel erwürgt haben. Der 19-Jährige muss sich auch wegen Störung der Totenruhe verantworten, weil er sich an der Leiche vergangen haben soll.

Danach soll der 19-Jährige zu einem Freund gefahren, sich in den Facebook-Account des Opfers eingeloggt und ein Lebenszeichen der Jugendlichen vorgetäuscht haben, berichtete "Heute". Die Tote wurde am 13. Jänner am Vormittag unter einem Laubhaufen in dem Park gefunden. Nach einer Fahndung wurde der Verdächtige einige Stunden später festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert und Anfang Februar nach Eisenstadt verlegt.