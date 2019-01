Tote 16-Jährige in Wiener Neustadt: U-Haft verhängt

Nach dem Tod einer 16-Jährigen in Wiener Neustadt wurde U-Haft gegen den verdächtigen 19-jährigen Syrer verhängt. Für Samstag und Montag wurden Trauermärsche angekündigt.

Laut Verteidiger kein Geständnis

Der Verteidiger des unter Mordverdacht stehenden 19-Jährigen hat dementiert, dass es ein Geständnis seines Mandanten gebe. Der junge Mann habe sich auch in der U-Haft-Verhandlung am Dienstag in Wiener Neustadt nicht zur ihm vorgeworfenen Tat geäußert, sagte Rechtsanwalt Andreas Reichenbach zur APA. Es gebe kein gültiges Protokoll und damit kein verwertbares Geständnis, wie auch ORF NÖ berichtete.In einem Protokoll sei von einem Geständnis die Rede. “Er hat das nicht unterschrieben”, es sei dem 19-Jährigen nicht übersetzt worden, sagte der Verteidiger. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Angaben des jungen Mannes zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hatte am Montag mitgeteilt, dass der Syrer geständig sei, sich aber zu Details bedeckt gehalten habe.