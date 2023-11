Tote Frau in Obersteiermark: Tatmotiv von Ehemann war Eifersucht

Der Ehemann (61) ist nach der Tötung einer 57-Jährigen im obersteirischen Bezirk Murtal am Dienstag in Untersuchungshaft genommen worden, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Leoben, Andreas Riedler, am Freitag auf APA-Anfrage sagte.

Das vorläufige Obduktionsergebnis habe als Todesursache mehrere Messerstiche und -schnitte ergeben. Der Mann hat ein umfassendes Geständnis abgelegt, das Tatmotiv war Eifersucht.

Obersteiermark: Frau wurde tot vor Wohnhaus gefunden

Das Ehepaar war nach den Ermittlungsergebnissen des Landeskriminalamtes am Nachmittag in seiner Wohnung in Pöls-Oberkurzheim in Streit geraten, als gerade ein Familienangehöriger bei ihnen zu Besuch war. Eine Zeugin aus der Nachbarschaft wählte dann gegen 17.20 Uhr den Notruf. Die 57-Jährige wurde tot vor dem Wohnhaus gefunden, nachdem sich der Streit offenbar von der Wohnung ins Freie vor dem Mehrparteienhaus verlagert hatte. Laut Obduktionsergebnis wurden massive Verletzungen im Hals- und Gesichtsbereich festgestellt. Der Ehemann hatte sich am Tatort widerstandslos von den Polizisten festnehmen lassen.

© APA/ERWIN SCHERIAU

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133