In der Steiermark ist eine Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. ©APA/HELMUT FOHRINGER (Symbolbild)

Frau tot in steirischer Wohnung gefunden: Mann festgenommen

Am Dienstagnachmittag ist eine Frau in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) tot aufgefunden worden.

Eine Polizeistreife war nach einem Notruf zur Adresse gefahren, weil es offenbar einen Streit zwischen einem Paar gegeben hatte. Als die Polizisten eintrafen, wir die Frau bereits tot. Ein Mann wurde noch am Tatort festgenommen, hieß es in einer ersten Information der Landespolizeidirektion Steiermark.

Frau tot in Wohnung entdeckt: Hintergründe noch unklar

Der Verdächtige befand sich Dienstagabend in Leoben in Haft. Das Landeskriminalamt Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, übernahm die Ermittlungen. Die Hintergründe lagen vorerst noch im Dunkeln, ermittelt wird jedenfalls wegen Mordverdachts.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133