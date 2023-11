Steiermark: Ehemann gesteht Tötung von Frau

Laut einem Polizeisprecher hat der Ehemann gestanden, seine Frau in Pöls-Oberkurzheim im obersteirischen Bezirk Murtal getötet zu haben. Als Motiv nannte er Eifersucht, da es bereits seit einigen Tagen Streit gegeben habe.

61-Jähriger ließ sich nach Tötung widerstandslos festnehmen

Am Nachmittag kam es zu einem Streit zwischen dem Ehepaar, während ein Familienmitglied zu Besuch war. Eine Zeugin verständigte daraufhin um 17.20 Uhr den Notruf und eine Polizeistreife wurde zum Tatort, einem Mehrparteienhaus, geschickt. Die 57-jährige Frau wurde schließlich tot vor dem Wohnhaus aufgefunden, nachdem sich der Streit offenbar von der Wohnung nach draußen verlagert hatte. Es wurden eindeutige Anzeichen von Gewalt an ihrem Körper festgestellt. Der 61-jährige Ehemann ließ sich ohne Widerstand am Tatort von den Polizisten festnehmen. Das Landeskriminalamt Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, wurde von der Staatsanwaltschaft Leoben beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen.