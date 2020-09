Tonsüchtig - Kritik und Trailer zum Film

Von außen kennen sie Musikfans bestens: Die Wiener Symphoniker sind eines der renommiertesten Orchester dieses Landes und strahlen auch über die Grenzen hinaus. Wie so ein Klangkörper aber funktioniert, wer das große Ganze erst funktionsfähig macht, das untersuchen Malte Ludin und Iva Svarcova mit ihrem Dokumentarfilm "Tonsüchtig". Hier wird der Blick nach innen gerichtet, erfährt man mehr über die Schattenseiten abseits des Rampenlichts und erahnt letztlich, wie viel Aufopferung, Übung und Hingabe für den Wiener Klang notwendig sind.

Es ist eine bunte Selbsthilfegruppe an "Tonsüchtigen", die das Duo Malte Ludin und Iva Svarcova in seinem gleichnamigen Dokumentarfilm in den Fokus nimmt: die Wiener Symphoniker. Die Filmemacher richten den Blick dabei auf die einzelnen Zellen, die diesen Klangkörper bilden, erzählen nicht von Historie und Tourkalender. Eine charmante Annäherung an ein Spitzenorchester. Ab Freitag im Kino.