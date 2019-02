Tödlicher Unfall: Arbeiter in Wien-Floridsdorf von Mauer erschlagen

Am Montagvormittag ereignete sich in Wien-Floridsdorf ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein 42-Jähriger ums Leben kam.

Am 11. Februar waren vier Arbeiter einer Baufirma gegen 08.25 Uhr mit Umbauarbeiten an einem Haus in der Senderstraße in Wien-Floridsdorf beschäftigt. Als im Zuge von Fundamentgrabungen die vier Männer in einer Ausschachtung standen, gab die darüber liegende Mauer nach.