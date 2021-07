Todesfälle durch Corona-Impfungen: Mit oder an der Impfung gestorben?

Erneut werden im Internet Blogs und Postings verbreitet, die von zehntausenden Impftoten in Europa ausgehen. Oft beziehen sie sich auf offizielle Datenbanken mit gemeldeten Nebenwirkungen, die Interpretation der Daten ist aber problematisch.

Tausende Todesfälle durch Impfungen?

Interpretation der Daten problematisch

Falschbehauptungen verweisen auf Datenbanken

Trotz dieser Hinweise werden die Zahlen aus den Datenbanken von impfkritischen Menschen immer wieder für bare Münze gehalten. Ex-FPÖ-Politiker Gudenus teilte eine Grafik (2), die eine deutliche Zunahme an Meldungen in der VAERS-Datenbank visualisiert, sogar mit dem falschen Hinweis, dass die Zahlen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stammen würden.

Der Blog tkp.at widmete den Meldungen in den Datenbanken der EMA und CDC einen eigenen Eintrag. Hier werden mehrere fragwürdige Schlüsse gezogen. Zum einen vermutet der Autor in Europa eine "massive Untererfassung" an Todesfällen und Nebenwirkungen. Während in der US-amerikanischen Datenbank rund 11.000 Todesfälle bei 336 Millionen verabreichten Impf-Dosen gemeldet wurden, sind es in der EMA-Datenbank nur etwa 5.500 bei 416 Millionen verabreichten Dosen. Dieser Unterschied ist jedoch vermutlich durch die unterschiedlichen Meldebeschränkungen zu erklären. Während in der VAERS-Datenbank jeder Mensch Meldungen vornehmen kann, basiert die EMA-Datenbank auf dem Meldesystem EudraVigilance, das in erster Linie etwa für Meldungen von Unternehmen mit einer Marktzulassung der EMA, Gesundheitsbehörden der Länder oder Auftraggeber von klinischen Studien vorgesehen ist.