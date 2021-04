Tod von Prinz Philip: Prinz Harry ohne Meghan in Großbritannien eingetroffen

Nach offiziell unbestätigten Medienberichten soll Prinz Harry nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip in Großbritannien eingetroffen sein. Seine Frau Herzogin Meghan ist nicht mitgereist.

Prinz Harry (36) soll am kommenden Samstag (17. April) an der Trauerfeier in Windsor teilnehmen. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (94) war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.