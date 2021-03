Tirol: Deutschland hebt Einreisebeschränkungen auf

Deutschland hebt seine strikten Einreisebeschränkungen für Tirol am Sonntag wieder auf. Das teilte die deutsche Bundesregierung am Freitag mit.

Deutschland hebt Einreisebeschränkungen auf

"Nach intensiven Gesprächen in den letzten Tagen konnten wir Deutschland endlich davon überzeugen, die unverhältnismäßigen Grenzkontrollen zu beenden", erklärte Landeschef Platter. Die Situation an den Grenzen sei in den vergangenen Wochen "eine enorme Belastung und für uns so nicht hinnehmbar" gewesen.