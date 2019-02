Tipps für Gratis-Aktivitäten am Valentinstag 2019 in Wien

Der Valentinstag kann die Geldbörse ganz schön belasten. Wer sich etwas zurückhalten möchte und ein paar günstige aber trotz allem romantische Alternativen für den Valentinstag in Wien sucht, für den haben wir ein paar Tipps gesammelt.

Es muss nicht immer eine Reise, ein Thermenurlaub, Schmuck oder ein teures Essen sein. Der Valentinstag sollte dafür da sein, die Zeit mit dem oder der Liebsten zu verbringen. In Wien gibt es ein paar tolle Möglichkeiten, den Tag günstig und trotz allem gemütlich und romantisch zu gestalten.

Gratis den Wiener-Eistraum nutzen Der Wiener Eistraum hält bis März noch seine Pforten geöffnet und hält für die späten Besucher ein tolles Angebot bereit. Das kostenlose “Last Minute”-Angebot gilt täglich für alle Besucher ab 21.30 Uhr (bis 22.00 Uhr geöffnet). >> Alles zum Wiener Eistraum 2019

Den romantischen Sternenhimmel über Wien am Valentinstag bestaunen Am Valentinstag haben Turteltauben die Möglichkeit, das Angebot der Kuffner Sternwarte zu nutzen. Diese bietet nämlich an mehreren Tagen (unter anderem auch Donnerstags) kostenlose Himmels-Beobachtungen und Gebäudeführungen.

Im Februar finden die Anime-Filmtage in Wien statt. Veranstaltet wird das Event vom Japanischen Informations- und Kulturzentrum. Am 14. Februar wird um 18 Uhr der Film “Lu Over the Wall” bei freiem Eintritt im Kulturzentrum in Wien gezeigt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Kunst und Kultur kostenlos am Valentinstag in Wien erleben Das Ostlicht ist eine Kunstgalerie in Wien, die sich in der ehemaligen Ankerbrot-Fabrik in Favoriten befindet. Die Galerie kann bei freiem Eintritt besucht werden und hat Donnerstags zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet.

Seid ihr vielleicht erst vor kurzem in die erste gemeinsame Wohnung gezogen? Die Bezirksmuseen in Wien bieten sich an, gemeinsam die Geschichte über den eigenen Bezirk bei freiem Eintritt besser kennen zu lernen.

Im Stadion Center erhalten alle Besucherinnen und Besucher Blumengrüße, solange der Vorrat reicht.

Free-Walking Touren in Wien Im Tiempo in Wien findet an diesem Tag die Veranstaltung von Christina Kapusta (vocal) und Oliver Steger (Bass) statt. Es werden nicht nur Liebeslieder präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Wien bietet so viele tolle Seite die man noch entdecken kann. Eine Free-Walking Tour in Wien wäre eine perfekte Gelegenheit, die eigene Stadt mit dem Partner zu erkunden. Die meisten Touren funktionieren nach dem Pay-what-you-want-Prinzip.

Der Naschmarkt in Wien – eine willkommene Abwechslung Der Naschmarkt ist nicht nur bei den Touristen beliebt, auch die Wiener schlendern gerne durch Markstände. Hie und da fällt dann auch eine Kostprobe ab. Ein Spaziergang durch den Naschmarkt hält nicht nur ein paar süße Leckerein bereit, sondern bringt auch etwas Abwechslung in den Alltag.

Für einen tollen Ausblick muss man nicht gleich in ein teures Lokal oder eine überfüllte Bar. Ein Spaziergang zur Gloriette bietet einen wunderschönen Blick über die Bundeshaupstadt. Auch der Leopoldsberg oder die Jubiläumswarte sind Ausflugsziele, die für den Valetinstag genutzt werden können.

Romantische Spaziergänge in Wien Trotz der Temperaturen kann auch ein Spaziergang auf den Kahlenberg romantisch sein. Man kann zusätzlich noch eine Decke und Snacks für einen Zwischenstopp einpacken. Auch der Lainzer Tiergarten hat am Valentinstag zwischen 08:00 und 18:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und bietet sich an um den Weg zur Hermesvilla zu erkunden. (Diese hat noch geschlossen)