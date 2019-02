Spezialführungen & Thermen-Specials: Der Valentinstag 2019 in Wien

Am Valentinstag gibt es wieder zahlreiche Angebote und ein abwechslungsreiches Programm in Wien. Von Themenführungen bis hin zu Ticket-Aktionen und Angeboten der Therme Wien - der romantische Tag bietet tolle Möglichkeiten.

Wien Holding hält auch im heurigen Jahr eine große Palette an Angeboten für den Valetinstag bereit. Ticket-Aktionen, Spezialführungen und Vergünstigungen in der Therme Wien warten auf die Turteltauben.

Datum: 14. Februar 2019 Uhrzeit: 17:00 Uhr Anmeldung: 01 535 04 31-1537/-1538 oder per Mail an tours@jmw.at Adresse: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Valentinstag im Kunst Haus Wien

Das Kunst Haus Wien lädt Paare und Singles am Valentinstag zu einer exklusiven Führung durch die aktuelle Fotoausstellung “Stillleben. Eigensinn der Dinge” ein. Unter dem Titel “In Love with Still Lifes” steht die Symbolik der Liebe und Erotik in den Stillleben im Vordergrund. Am Ende des Rundgangs lädt das Museum zu einem Gläschen Sekt.