Tiergarten Schönbrunn vermeldet ersten Koala-Nachwuchs

Eine kleine Sensation ist in Kürze im Wiener Tiergarten Schönbrunn zu sehen: Koala-Weibchen Bunji trägt ein Jungtier im Beutel.

In etwa einer Woche soll das Koala-Baby aus dem Beutel spähen

Der Direktor fügt hinzu: „Koalas werden nur selten in Zoos gehalten. Ein Zuchterfolg ist eine kleine Sensation.“ Vermutlich am 21. April wurde das Jungtier geboren und wächst seitdem im Beutel heran. Gesehen hat es bis jetzt noch niemand. Der Tiergarten hofft, dass alles gut geht. „In etwa einer Woche rechnen wir damit, dass es die Augen öffnet und erstmals aus dem Beutel blickt.“ Zur Wahrung des Mindestabstandes wurde vor dem Koalahaus ein Anstellsystem mit Blockabfertigung eingerichtet.

Tiergarten Schönbrunn hat seit 18 Jahren Koalas - nun ersten Nachwuchs

Seit 2002 leben Koalas im Tiergarten Schönbrunn. Mit Nachwuchs hat es bis jetzt noch nicht geklappt. Doch beim aktuellen Pärchen hat alles gepasst: Das Weibchen Bunji wurde 2017 im Zoo Lissabon geboren und kam über ein internationales Erhaltungszuchtprogramm im November 2018 in den Tiergarten. Für Bunji ist es der erste Nachwuchs. Somit ist sie noch unerfahren. Vater des Jungtieres ist der achtjährige Wirri Wirri, der 2014 aus dem Zoo Beauval kam.

Koala-Mama hat deutlich mehr Appetit

Wie in der Wildbahn leben die beiden außerhalb der Paarungszeit als Einzelgänger. Mitte März haben sie sich gepaart. Auch abseits des großen Beutels merkt man Bunji eine Veränderung an. Zoologin Eveline Dungl: „Normalerweise bekommt Bunji vier Portionen Eukalyptus am Tag, derzeit sind es fünf. Sie hat nämlich deutlich mehr Appetit.“