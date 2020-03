Tiergarten Schönbrunn schickt Mitarbeiter wegen Corona-Krise in Kurzarbeit

Seit knapp drei Wochen hat der Tiergarten Schönbrunn bereits aufgrund der Corona-Krise seine Pforten geschlossen - nun schickt der Zoo den Großteil seiner Mitarbeiter mit Mittwoch in Kurzarbeit.

In Abstimmung mit dem Betriebsrat wurden mit 1. April 70 Prozent der rund 230 Mitarbeiter des Tiergarten Schönbrunn für drei Monate zur Kurzarbeit angemeldet, informierte der Tiergarten in einer Aussendung am Dienstag.