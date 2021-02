Tiergarten Schönbrunn öffnet: FFP2-Pflicht und weniger Besucher

Ab 8. Februar öffnet auch der Wiener Tiergarten Schönbrunn wieder seine Tore für Besucher. Dabei gelten allerdings Corona-Regeln wie das Tragen von FFP2-Maske und ein Maximum von 1.500 Besuchern zur selben Zeit.

Weniger Besucher erlaubt - Online-Tickets empfohlen

FFP2-Maskepflicht im Tiergarten Schönbrunn

Jedem, der die Möglichkeit hat, empfiehlt der Tiergarten, den Zoo unter der Woche zu besuchen. Für den Besuch bei Eisbär und Co. gilt wie in öffentlichen Verkehrsmitteln die behördliche Verpflichtung, eine FFP2-Maske zu tragen – nicht nur in Innenräumen, sondern aus derzeitiger Sicht auch im Freien. Auch das Wüstenhaus vor den Toren des Tiergartens wird geöffnet sein. Die Tiergartengastronomie bietet an mehreren Standorten Take-away-Angebote. Veranstaltungen, Führungen und kommentierte Schaufütterungen finden nicht statt. Der Tiergarten wird einen Großteil seiner Häuser öffnen: Koalahaus, ORANG.erie, Aquarien-Terrarienhaus, Giraffenhaus, Polardom und das historische Affenhaus, das derzeit einer Kinderstube gleicht.