"Theater im Park" eröffnet: Verregneter Auftakt für Hoanzl und Niavarani

"Es gibt kein besseres Wetter, um ein Sommertheater zu eröffnen", übte sich Michael Niavarani gestern bei der verregneten Eröffnung des "Theater im Park" am Belvedere in Galgenhumor.

Niavarani nimmt Premieren-Regen mit Humor

"Durch Corona kann jeder in Konkurs gehen. Wir wollen durch starken, durchgehenden, monatelang anhaltenden Regen in Konkurs gehen", hatte Niavarani im Vorfeld launig die unternehmerische Strategie des von ihm und Georg Hoanzl mit privatwirtschaftlichem Risiko auf die Beine gestellten Theaterprojekts im Privatgarten des Palais Schwarzenberg erklärt. Der Anfang dafür ist gemacht.

Erholungsoase auf zwei Hektar-Areal: "Theater im Park"

Niavarani, Hoanzl und ihr Team haben ganze Sache gemacht und in dem von der Fürstlich Schwarzenberg'schen Familienstiftung normalerweise nur Kindergärten zur Verfügung gestellten, fast zwei Hektar großen Areal eine kleine Erholungsoase installiert - mit Liegestühlen, Lichterketten, Bars und lockerer Bestuhlung in Zweier- bis Vierer-Gruppen in 1,5 Meter Abstand mit kleinen Beistelltischen dazwischen: Auf Pausen wird verzichtet, dafür gibt es die Möglichkeit, Getränke vorzubestellen, die hier bereitgestellt werden. Man sollte bei einem Besuch unbedingt früher kommen: Das Areal ist an Vorstellungstagen ab 18.30 Uhr geöffnet.