"The Kitchen" im Wiener Donau Zentrum feiert Gourmettage

Erst kürzlich hat der neue Gastronomie- und Entertainmentbereich im Wiener Donauzentrum eröffnet, nun findet das erste Kulinarik-Event statt. Am kommenden Wochenende finden die Gourmettage statt.

Am kommenden Wochenende wartet vielfältiges Programm in "The Kitchen" im Wiener Donauzentrum. Unter anderem wird es Craft Beer-Tasting, Showbarkeeping, Kochshows und den Schmatzo-Koch-Kids-Club mit Robert Steiner geben.

Gourmettage in "The Kitchen": Das Programm

Am Freitag zwischen 17 und 21 Uhr stehen die neuesten Trend in Sachen Bier und Cocktails im Mittelpunkt. Beim Bier-Tasting der Ottakringer Brauerei haben Bierliebhaber die Möglichkeit, die neuesten Craft-Bier Kreationen der Wiener Traditionsbrauerei zu verkosten. Außerdem begeistern die Barkeeper von „BarPros“ mit einer spektakulären Cocktailshow. Für musikalische Leckerbissen sorgt die Instrumental Band „Blowing Doozy“. Am Samstag geht es bereits am Nachmittag von 13:00 – 15:00 Uhr mit Kochshows auf der großen Showbühne weiter. Die Chefköche dreier namhafter Restaurants aus dem Bezirk zaubern ein köstliches 3-Gänge-Menü. Auch hier sind die Besucher zum Verkosten eingeladen.