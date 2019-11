Im Donau Zentrum in Wien bringt "The Kitchen" eine neue Dining Experience mit sich.

Im Donau Zentrum in Wien bringt "The Kitchen" eine neue Dining Experience mit sich. ©Donau Zentrum

Im Donau Zentrum in Wien bringt "The Kitchen" eine neue Dining Experience mit sich. ©Donau Zentrum

"The Kitchen": Donau Zentrum in Wien präsentiert neue Dining Experience

Mit "The Kitchen" bekommt das Donau Zentrum in Wien einen neuen Gastronomie- und Entertainmentbereich. In der großen Eröffnungswoche sind zahlreiche Highlights geplant.

Am Dienstag wurde die neue Dining Experience im Wiener Donau Zentrum präsentiert. Arnaud Burlin, Regional Managing Director Central Europa von Unibail-Rodamco-Westfield und Anton Cech, Center Manager des Donau Zentrums präsentierten am Dienstag die Idee hinter "The Kitchen" und Programmpunkte, auf die sich Besucher freuen dürfen.

"The Kitchen" mit neuem Design und Kulinarik Konzept

Bisher kannten Besucher den umgestalteten Teil des Donau Zentrums als "Donau Plex". In den vergangenen Monaten wurde dieser umfassend modernisiert und mit neuen Restaurants ausgestattet.

"The Kitchen" bringt nicht nur neues Design, ein hippes Kulinarik-Konzept, eine LED-Fassade und Veranstaltungen mit sich. Es steht vor allem für einen "All-in-all-place", so Burlin. Bei der neuen Dining Experience sollen Entertainment, Fashion und ein gemeinsames Erlebnis zusammenkommen.

Auch Anton Cech betont, dass Kunden das Shopping-Erlebnis angenehm finden sollen. Dafür reicht Shoppen alleine jedoch nicht. Heute entscheiden sich rund 33 Prozent der Besucher wegen dem Gastronomieangebot für ein Shopping-Center - so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Mit 22 Restaurants in "The Kitchen" will man dabei die Nase vorne haben.

Dining Experience in Wien: Highlights der Eröffnungswoche

"The Kitchen" befindet sich auf Ebene 1 und ist im Industrial Chic Style neu designt und mit Schanigärten und einem trendigen Lichtkonzept ausgestattet. Egal ob Pasta, Pizza, Steaks, Burger oder doch vietnamesische, indische, japanische oder österreichische Spezialitäten - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

In der Eröffnungswoche vom 12. bis 17. November finden im Wiener Donau Zentrum die "Donau Zentrum Genusstage" statt. Kochworkshops, Kochshows und Kochen mit Kindern sind nur ein paar der geplanten Highlights. Das komplette Programm finden Sie hier.