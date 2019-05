"The Greens are back": Gut besuchtes Wahlkampfevent der Grünen im Volkskundemuseum

Der Wahlkampf der Grünen zur bevorstehenden EU-Wahl ist knapp zwei Wochen vor der Wahl in vollem Gange - und Wahlkampfveranstaltungen wie jene am Montagabend im Volkskundemuseum Wien mit Spitzenkandidat Werner Kogler erleben einigen Zulauf.

Werner Kogler hat mit seinen Grünen viel vor: Der Letzte der alten Riege der Öko-Partei will einen Wiedereinzug ins EU-Parlament und zwei Mandate für seine Partei erreichen. Das Volkskundemuseum im Palais Schönborn in der Wiener Josefstadt bildete am Montagabend eine Station des grünen Wahlkampfes.

“The Greens are back” ließ Kogler bei dem Event wissen, im Rahmen dessen eine Diskussion unter dem Motto “Republik Europa – Vision und Wirklichkeit” zwischen Kogler und dem Schriftsteller und politischen Essayisten Robert Menasse stattfand. Seine Stärke sei, dass er niemals aufgebe – seine Schwäche, dass er zu ungeduldig sei, erläuterte Kogler in Hinblick auf die EU-Wahl.

Generell legten die Grünen bei der Veranstaltung in Wien viel Optimismus an den Tag – man müsse mutig in die Wahl marschieren, so die Devise.