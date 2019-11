The Future Ball 2019: Ball für Visionäre in Wien

Am 9. November findet in Wien der "Future Ball 2019" statt. Dabei handelt es sich um einen Ball für Visionäre von Kunst bis Technologie.

Am 9. November geht der diesjährige "Future Ball" in Wien über die Bühne. Das Vangardist Magazine, SO/ Vienna und weXelerate laden beim zweiten Future Ball alle Visionäre dazu ein, in eine futuristische Nacht künstlerischer Superlative einzutauchen.

Von Kunst bis Technologie: Future Ball 2019 im SO/ Vienna

Um 20.30 Uhr findet als erstes Highlight die Opening-Show nach dem Motto "When Technology Meets Dance: A Performance To Remember" statt. An den Turntables wird ab dem Einlass bis Mitternacht DJane Pierre Ciseaux stehen.

Programmhighlights beim Future Ball 2019 in Wien



Weitere Höhepunkte des Abends sind Multimedia-Artist Resa Lut, die uns am „Love your Planet Floor” in die Umlaufbahn hinaufbeamt, Maggie, Sith & Bono Goldbaum (Horst Club), die alle Tanzfreudigen mit Elektro- und House-Tunes zum Tanzen bringen oder das beliebte Wiener Drag-Dance-Duo Philisha Conditioner & Pandora Nox, die mit ihren drei Auftritten für noch mehr ausgelassene Party-Stimmung sorgen werden. Der von der Green Stage am Frequency Festival bekannte Visual-Artist Jascha Süss begeistert die Ballgäste mit spektakulärer Mapping-Installation, während die futuristischen Video-Installationen von Herwig Scherabon die Räumlichkeiten des SO/ Vienna in ein einzigartiges Museum der Zukunft verwandeln werden. Die All Black Fashion Exhibition mit Mode der Nachwuchstalente der Herbststrasse, Freitag, AND_i, Nomade Moderne und vielen anderen DesignerInnen können den ganzen Abend über bestaunt werden. Die große Vangardist Photo Booth und zwei interaktive Video Booths werden außerdem dazu einladen, einzigartige Erinnerungen an den Abend zu sammeln.