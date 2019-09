"The Alice fairytale" und "Happy Rabbit": Das große Opening in Wien Mitte - The Mall

Ende August fand das Opening der Wunderwelt "The Alice fairytale" und dem Lokal "Happy Rabbit" in The Mall in Wien-Landstraße mit zahlreichen Gästen und VIPs statt.

Am 28. August fand das Opening der Multimedia-Welt "The Alice fairytale" und dem Restaurant "Happy Rabbit" in Wien Mitte The Mall statt.

Während im Wunderland die einzigartige Technik ausprobiert wurde, verkosteten die Gäste originelle Kreationen von Chefkoch Sebastian Neuschler.

Opening von "The Alice fairytale" und "Happy Rabbit" in Wien

In „The Alice fairytale“ tauchen Kinder und junggebliebene Erwachsene in eine Wunderwelt ein, die alle Grenzen des Möglichen überschreitet. Dem Trend der Phygitalität folgend (Verbindung aus digitalen und physischen Komponenten) interagieren BesucherInnen mit den Bewohnern des Wunderlandes auf großen Projektionsflächen, ohne Geräte am Körper tragen zu müssen.

Der Auftrag besteht darin, das grau gewordene Wunderland zum Strahlen zu bringen, sodass wieder Freude, Ausgelassenheit und Farbenvielfalt herrschen.

100 Gäste feierten beim Opening in Wien mit



„Gleich am ersten Wochenende waren wir ausgebucht. Zumindest vorübergehend in eine Fantasiewelt zu flüchten, tut jedem von uns gut. Unser Wunderland muss man definitiv einmal hautnah erleben“, sagt Mile Palikukovski, Geschäftsführer von „The Alice fairytale“ und „Happy Rabbit“.

Beim Opening feierten 100 Gäste und erlebten das Wunderland mit all seinen Facetten. Auch zahlreiche VIPs haben sich bei der Feier eingefunden.

Zahlreiche Promis beim Openening in Wien Mitte/The Mall

Im Zuge des Opening Events konnten sich die BesucherInnen durch die umfassende Speisekarte probieren, die von marktfrischer Spaghetti Vongole über Bortschtsch bis zu Fischsuppe, geschmorter Lammkeule, Entenbrust, Kräuterravioli, außergewöhnlichen Salatkreationen und Nachspeisen wie geeister Pfirsich oder eingelegter Birne reicht.

Vor Ort waren Barbara Alli, Alamande Belfor, Martina Kaiser, Gernot Kranner, Conny Kreuter, Alex List, Joanna Mann und Robert Steiner, die teilweise mit ihren Kindern kamen.