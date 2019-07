In Wien Mitte The Mall gibt es ein neues interaktives Multimedia-Spiel für Kinder.

Neue interaktive Multimedia-Attraktion "The Alice fairytale" in Wien Mitte The Mall

In Wien Mitte The Mall gibt es ab Donnerstag eine neue Multimedia-Attraktion. "The Alice fairytale" kombiniert die physische mit der digitalen Erlebniswelt und lädt Kinder ab vier Jahren zum Mitspielen ein.

Durch einen Mix an verschiedensten Technologien können die Kids auf großen Projektionsflächen interagieren, ohne Geräte am Körper tragen zu müssen. „The Alice fairytale ist seit einigen Jahren höchst erfolgreich in Moskau geöffnet. Wien ist weltweit nun die zweite Destination für diese fantastische Attraktion. Unser Wunderland muss man definitiv einmal hautnah erlebt haben", meint COO Mile Palikukovski. „Mit mehr als 400m² ist ,The Alice fairytale` der größte innerstädtische Abenteuerspielplatz in Wien", so Wien Mitte The Mall-Centermanager Florian Richter.

Kinder machen das Wunderland in Wien Mitte The Mall wieder bunt

Die Kinder werden in Gruppen von maximal 15 Personen durch die Räume geführt. Ein professioneller Animateur leitet sie und erklärt die zu erfüllenden Aufgaben, um das Wunderland wieder farbenfroh zu machen. In einem Raum gilt es, mit überdimensionalen Bleistiften auf eine Wand zu zeichnen, in einem anderen malen die Kinder Tiere an, die sie im Anschluss zum Leben erwecken und mit ihnen interagieren können. Danach müssen Teetassen mit Igeln zerbrochen und Flamingos mit Süßigkeiten gefüttert werden. Eine Runde dauert in etwa 45 Minuten. Die Eltern dürfen ihre Kinder begleiten oder können in der Zwischenzeit das zeitgleich eröffnende Restaurant "Happy Rabbit" - in dem Speisen aus Österreich, Italien, Russland und Georgien angeboten werden, verbringen.

Öffnungszeiten: 10:00 – 22:00 Uhr täglich

EUR 12,- pro Kind (4 – 14 Jahre)

EUR 15,- pro Erwachsener