Tennis: Olympische Spiele finden ohne Thiem statt

Die Olympischen Spiele sind nur mehr wenige Wochen entfernt - werden allerdings ohne Dominic Thiem über die Bühne gehen. Österreichs Tennisspieler verzichtet darauf.

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem verzichtet auf ein Antreten bei den Olympischen Spielen in Tokio (ab 23. Juli). Er habe "traurige Nachrichten", teilte der 27-Jährige am Donnerstagabend via sozialer Medien mit. "Nach Gesprächen mit meinem Team und einer Analyse der Situation habe ich die sehr schwierige Entscheidung getroffen, von einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen Abstand zu nehmen", schrieb Thiem, der sich derzeit auf der Suche nach seiner Topform befindet.