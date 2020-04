Teilweise Corona-Kurzarbeit in heimischen Privatkliniken beantragt

Auch Privatkliniken erfasst inzwischen die wirtschaftliche Dimension der Krise um das Coronavirus. Einige Häuser haben ihr Personal - auch Pflegekräfte - zum Teil zur Kurzarbeit angemeldet.

Dies bestätigte am Mittwoch Elena Reghenzani, Sprecherin des Verbandes der Privatkliniken, gegenüber der APA. Das betrifft demnach in erster Linie die 17 Rehabilitationsbetriebe im Verband, aber nicht nur.

Ärzte operieren nicht mehr in Privatkliniken - Personal in Kurzarbeit

Details sind Reghenzani zufolge noch in Ausarbeitung. "Die Anträge sind noch im Gange", sagte die Sprecherin. Es mache aber keinen Sinn, in Häusern, in denen mehrere Abteilungen geschlossen sind - etwa, weil Ärzte von öffentlichen Spitälern nicht mehr in den Privatkliniken operieren dürfen -, das Personal in Vollbeschäftigung zu halten, hieß es im Verband.