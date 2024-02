Teilsperre der Floridsdorfer Hauptstraße in Wien in Semesterferien

Da neue Wasserrohre verlegt werden kommt es in den Semesterferien zu einer teilweisen Sperre der Floridsdorfer Hauptstraße in Wien.

Zur nachhaltigen Sicherung der Wasserversorgung werden derzeit in der Floridsdorfer Hauptstraße von Jedleseer Straße über Am Spitz bis Brünner Straße rund 800 Meter neue Wasserrohre gelegt. Aufgrund der Rohrlegung wird ab Montag, 5. Februar 2024, die Floridsdorfer Hauptstraße zwischen Am Spitz bzw. Schloßhofer Straße und Matthäus-Jiszda-Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt. Stadtauswärts bleibt der Verkehr aufrecht. Die Sperre ist bis spätestens Freitag, 9. Februar 2024, beendet.