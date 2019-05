Teenie-Trio überfiel Hanf-Shop in Wien-Donaustadt: Anzeige

Bereits Anfang April wollten drei Jugendliche einen Hanf-Shop in der Langobardenstraße ausrauben, sie wurden jedoch mit einer Wassersprühflasche verscheucht. Nun wurde das Trio ausgeforscht.

Am 8. April kam es in der Langobardenstraße in der Donaustadt zu einem Raubüberfall durch drei vorerst unbekannte, maskierte Täter auf ein Hanf-Geschäft. Bei dem Überfall wurden die Angestellten zunächst mit einer schwarzen Pistole bedroht und es wurde nach Bargeld gesucht.