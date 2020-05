Technisches Museum ab 30. Mai wieder geöffnet

Ab 30. Mai ist das Technische Museum wieder für Besucher geöffnet. Vorerst ist jedoch nur an Wochenenden und Feiertagen geöffnet.

Das Technische Museum in Wien ist ab 30. Mai wieder für Besucher geöffnet. Zunächst gibt es allerdings nur an Wochenenden und Feiertagen Publikumsbetrieb, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. Der reguläre Betrieb wird mit 1. Juli angestrebt. Die aktuellen Sonderausstellungen "Special Effects" und "Arbeit & Produktion" verlängert man indes bis August.