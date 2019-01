Der Taxifahrer wurde tot in seiner Wohnung in Wien-Ottakring gefunden.

Taxler tot Wien-Ottakring entdeckt: Verdächtiger in Türkei festgenommen

Ein 34-Jähriger, der unter Verdacht steht, im Mai einen Mann in Wien-Ottakring erstochen zu haben, wurde nun in der Türkei festgenommen. Er befindet sich in Haft.

Als geklärt galt der Fall schon länger, doch nun ist der mutmaßliche Täter auch in Haft: In der Türkei wurde ein 34-Jähriger festgenommen, der im vergangenen Mai in Wien-Ottakring einen Taxilenker erstochen haben soll. Einen diesbezüglichen Bericht der Tageszeitung “Österreich” (Dienstagsausgabe) bestätigte die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Dienstag.

Verdächtiger setzte sich in die Türkei ab Der 32-jährige Taxifahrer war in seiner Wohnung erstochen worden. Nachdem die Ermittler dem Verdächtigen immer nähergekommen waren, setzte er sich in sein Heimatland Türkei ab. Gegen ihn war ein Internationaler Haftbefehl verhängt worden, der laut “Österreich” nun in Izmir vollstreckt wurde.

Bussek zufolge wird der 34-Jährige nicht an die österreichischen Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert, da er ein türkischer Staatsbürger ist. Deshalb haben die Behörden eine Sachverhaltsdarstellung an ihre türkischen Amtskollegen geschickt. Man warte nun auf den Ausgang des Verfahrens in der Türkei und überlege sich dann allfällige weitere Schritte.