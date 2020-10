Taxler demonstrieren am Freitag in Wien gegen neue Regeln

Am Freitag wollen in Wien rund 300 Mietwagen- und Taxifahrer gegen die ab 2021 geltenden Bestimmungen für das Fahrtengewerbe protestieren.

Die vor einem Monat von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) festgelegten Bedingungen für den Erwerb einer Lenkerberechtigung kosteten 2.500 bis 3.000 Personen den Job, sagte Demoveranstalter Slatko Petrovic, selbst Mietwagenfahrer, der APA am Donnerstag. 300 Fahrer hätten bereits für Freitag zugesagt, ursprünglich habe er 150 erwartet.

Taxler-Demo am Freitag in Wien

Um 16.00 Uhr wollen sich die Fahrer am Schmerlingplatz in der Wiener Innenstadt versammeln, um dann um 16.30 Uhr eine Runde um den Ring zu fahren. Gegen 17.00 Uhr sollen, wieder beim Schmerlingplatz, Ansprachen stattfinden. Reden werde etwa ein Betroffener, der seit zehn Jahren einen Taxischein in Wien habe und nun hauptsächlich Mietwagen fahre.