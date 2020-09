Taxilenker benötigen künftig Ausbildung, Schein-Verlängerung alle 5 Jahre

Ab 2021 müssen Taxilenker gewisse Anforderungen erfüllen. Neben Vertrauenswürdigkeit und Deutschkenntnissen braucht es eine Ausbildung, alle fünf Jahre muss der Taxischein verlängert werden.

Taxischein muss alle fünf Jahre erneuert werden

Die nun per Verordnung eingeführten Maßnahmen seien die erste Modernisierung der Lenkerausbildung seit 15 Jahren, so Gewessler. Ziel sei ein hohes Sicherheitsniveau, das durch eine verpflichtende Ausbildung für alle Lenkerinnen und Lenker und die Prüfung der Vertrauenswürdigkeit bei der Verlängerung des Ausweises gesichert werden soll. Dabei wird im Wesentlichen die Einhaltung der Verkehrsregeln und Sicherheitsbestimmungen bewertet.

Übergangsregeln für aktive Taxilenker

Die Zusammenlegung von Taxi- und Mietwagengewerbe ist nun für den 1. Jänner 2021 vorgesehen. Ursprünglich hätte die Maßnahme im September 2020 in Kraft treten sollen, der Termin wurde aber coronabedingt verschoben. In manchen Ländern müssen sich die Kunden umgewöhnen, denn der neue Scheckkartenausweis mit Hologramm darf nicht an der Windschutzscheibe angebracht werden, wie es derzeit in manchen Landesbetriebsordnungen vorgesehen ist. Denn er würde durch die Sonneneinstrahlung unbrauchbar werden.