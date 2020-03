Wien muss neue Regeln bei Taxi und Mietwagengewerbe umsetzen

Der Bund hat Regeln zur Vereinheitlichung des Taxi- und Mietwagengewerbes vorgegeben. Auch Wien muss diese nun umsetzen.

Neue Regelung gelte für Taxis und Mietwagen

Ein Sprecher von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bestätigte der APA am Donnerstag einen Bericht des "Kurier". Man belasse das System wie es ist, eine neue Tarifordnung sei nicht vorgesehen, erläuterte er. Die Regelung gilt künftig - so wie vom Nationalrat vorgegeben - für Taxis und auch für Mietwagen. Das betrifft damit auch jene Betreiber, die Fahrdienstvermittlungsplattformen wie Uber in Anspruch nehmen.