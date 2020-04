Taxigutscheine für Wiener Senioren sorgen für Kritik: "Grob fahrlässig"

Wien hat in der Corona-Krise 300.000 älteren Wienern Taxigutscheine zur Verfürgung gestellt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) befand gegenüber dem "Kurier", dass damit eine gefährdete Zielgruppe aus dem Haus gelockt werde: "Das ist grob fahrlässig und bringt Menschen in Gefahr."

Die Aktion war als Ergebnis eines Sozialpartnergipfels am 18. März präsentiert worden. Personen über 65 Jahren wurde damals in Aussicht gestellt, einen Taxigutschein in der Höhe von jeweils 50 Euro beziehen zu können. Die Ausgabe der Fahrguthaben läuft inzwischen. Rund 300.000 Wienererhielten ein entsprechendes Info-Schreiben.