Tauschen statt wegwerfen: Tauschraum in Wien-Favoriten eröffnet

Am heutigen Valentinstag eröffnet der Tauschraum von "MyPlace-SelfStorage" in der Grenzackerstrasse 4 in Wien-Favoriten. Er ist einen Monat lang geöffnet.

Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre rechnet man bei MyPlace auch heuer damit, dass die Tauschraum-Aktion wieder großen Anklang findet. Die Erfahrung der letzten Tauschraum-Aktionen hat gezeigt, dass ein reges Bringen und Abholen dazu führt, dass die Gegenstände im Tauschraum sehr rasch neue Besitzer finden und stets Neues zum Tausch angeboten wird.

Unter dem Motto “Tauschen statt Wegwerfen” können Besucher täglich (Mo-Frei 8.30-17.30 und Sa 9-13 Uhr) fünf Gegenstände abliefern. Für jedes mitgebrachte Teil kann ein anderes Objekt kostenlos mitgenommen werden. Einzige Bedingung ist, dass die Gegenstände gut erhalten sind und funktionieren.