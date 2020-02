Tauschen statt Wegwerfen: Tauschraum auf der Mariahilfer Straße eröffnet

Nach dem Motto „Tauschen statt Wegwerfen“ fördert MyPlace-Selfstorage den nachhaltigen Umgang mit Gegenständen - neuerdings in einem Tauschraum auf der Mariahilfer Straße.

Der Lagerraumanbieter MyPlace-Selfstorage stellt ab sofort bis 11. März 2020 in seiner Filiale in Rudolfsheim hierfür wieder einen eigenen Tauschraum zur Verfügung.

Tauschraum bei MyPlace-Selfstorage nutzen: So funktioniert es

Jeder Wiener kann bis zu fünf gebrauchte Gegenstände im Tauschraum in der Mariahilferstrasse 198, 1150 Wien zu den Bürozeiten von MyPlace (Mo-Fr 8.30-17.30, Sa 9-13 Uhr) eintauschen. Für jedes mitgebrachte Teil kann ein anderes Objekt kostenlos mitgenommen werden.

Tauschräume sehr beliebt

Nach dem großen Erfolg der Tauschräume bei MyPlace in den letzten Jahren rechnet das Team in der Mariahilferstrasse damit, dass die Aktion heuer wieder großen Anklang findet.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass ein reges Bringen und Abholen dazu führen, dass die Gegenstände im Tauschraum sehr rasch neue Besitzer finden und stets Neues zum Tausch angeboten wird. Gegenstände, die nach dem Ende der Aktion übrigbleiben, werden von MyPlace-SelfStorage an eine Non-Profit-Organisation gespendet.

Großer Lagerraum auf der Mariahilfer Straße als Mekka der Tauschenden

Für den Zeitraum der Aktion stellt „MyPlace-SelfStorage“, der größte private Lagerraumanbieter im deutschsprachigen Raum, ein eigenes großes Lagerabteil als Tauschraum in Rudolfsheim zur Verfügung – dieser ist ab heute für alle Interessierten zu den Bürozeiten von MyPlace geöffnet. Möbel, neuwertige Sportausrüstungen, Elektrogeräte, Deko-Artikel, Bücher, Tonträger, etc. – viele Gegenstände unseres alltäglichen Lebens sind wiederverwertbar.

Wichtige Regeln sind bei der Aktion „Tauschraum“ einzuhalten. Jeder Besucher kann höchstens fünf Gegenstände mitbringen. Die Tauschobjekte müssen unbedingt in gutem Zustand und funktionstüchtig sein. Lebensmittel, Medikamente oder Unterwäsche dürfen nicht in den Tauschraum. Zudem sind keine Dinge zugelassen, die laut den AGBs von MyPlace-SelfStorage nicht in den Lagerabteilen gelagert werden dürften. Kurzum: Die Tauschware sollte dem gesunden Menschenverstand nicht widersprechen!