Taschendiebinnen in Wien-Meidling auf frischer Tat ertappt

Zwei Frauen wurden gestern in Wien-Meidling beobachtet, wie sie versuchten älteren Frauen den Inhalt der Handtasche zu stehlen. Die Polizei konnte rechtzeitig eingreifen.

Bei einer Schwerpunktstreife wurde die Wiener Polizei am Montag in Wien-Meidling auf zwei Frauen aufmerksam. Bei ihrer Observation bemerkten die Polizisten, dass die 16- und 28-jährigen Beschuldigten in Geschäftslokalen ältere Personen bedrängten und versuchten den Inhalt ihrer Handtaschen zu stehlen.

70-Jährige wurde Opfer der Diebinnen

In einem Bekleidungsgeschäft in der Meidlinger Hauptstraße hielten die Beamten die beiden Frauen nach einem versuchten Diebstahl an einer 70-Jährigen an. Die Bulgarinnen wurden festgenommen.