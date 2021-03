Tag und Nacht sind gleich lang: Am Samstag ist offizieller Frühlingsbeginn

Am 20. März ist Tagundnachtgleiche - damit beginnt der herbeigesehnte Frühling und die Sonne lässt ihre ersten warmen Strahlen spüren.

Am 20. März beginnt der herbeigesehnte Frühling - die Sonne überschreitet, vom Erdmittelpunkt aus gedacht, von der Südhälfte des Himmels kommend den Himmelsäquator und wandert auf die Nordhälfte des Firmaments. Dieses sogenannte Frühlingsäquinoktium tritt heuer am Samstag um 10.37 Uhr MEZ ein.

Lenz: "Die Zeit, in der die Tage länger werden"

Zum Frühlingsanfang geht unser Zentralgestirn genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter - Tag und Nacht sind gleich lang. Das wohl älteste deutsche Wort für Frühling ist die Bezeichnung Lenz (vom althochdeutschen "lenzo"). Sie bedeutet so viel wie "die Zeit, in der lange Tage sind" oder "die Zeit, in der die Tage länger werden". Im heutigen Sprachgebrauch hat das Frühlingshafte seinen festen Platz: Frühlingserwachen, zweiter Frühling, Frühlingsgefühle.