Zeitumstellung 2021: Sommerzeit kommt Ende März

Wann wird heuer auf die Sommerzeit umgestellt? Am 28. März 2021 werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Doch wollte man die Zeitumstellung nicht abschaffen? Da gibt es weiterhin ein großes Fragezeichen.

Am 28. März ist es wieder so weit: Die Uhrzeiger werden in Europa um 2.00 auf 3.00 Uhr und damit auf Sommerzeit vorgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hält sich die Aufregung diesmal in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich derzeit mit einem wichtigeren Thema, der Coronavirus-Pandemie. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.