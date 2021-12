Tag der Menschen mit Behinderung: Zahlreiche Gebäude lila erleuchtet

Die "Purple Light Up"-Kampagne soll weltweit Bewusstsein für Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderung schaffen. Zahlreiche Gebäude landesweit werden zu diesem Zweck am Freitag in violettes Licht getaucht. Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung (3.

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung (3. Dezember) werden in ganz Österreich eine Vielzahl an prominenten Gebäuden wie das Parlament, der Uniqa-Tower in Wien oder ein Kraftwerk in Lila erstrahlen.