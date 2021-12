Tag der Menschen mit Behinderung: Mückstein kündigt mehr Geld an

Der Freitag ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) äußerte sich zu den Mitteln für die Verbesserung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung.

Sozialministeriums-Schwerpunkt

Innenministerium bei #PurpleLightUp-Kampagne dabei

"Etwa 20 Prozent unserer Mitmenschen leben mit einer Behinderung. Es ist unsere Pflicht, dieses Thema sowohl regional als auch national in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und sich für deren selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe einzusetzen", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anlässlich der globalen #PurpleLightUp-Kampagne, die symbolisch Gebäude in violettes Licht taucht, als sichtbares Zeichen für Menschen mit Behinderungen. Auch das Innenministerium nimmt wieder teil.

"Heuer ist der Tag doppelt so wichtig. Corona und die daraus folgenden Maßnahmen haben die Inklusion zusätzlich erschwert", so der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), der nach einem Unfall beim Paragleiten 2003 selbst dem Kreis der Menschen mit Behinderung angehört. "Vergessen wir bei den politischen Entscheidungen, die vor allem jetzt in der Pandemie getroffen werden, nicht auf die rund 1,4 Millionen Menschen mit Behinderung, die in Österreich leben."