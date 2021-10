Swarowski: CEO Buchbauer und Finanzchef räumen ihren Posten

Die Unternehmensführung des Kristallkonzerns Swarowski wird in Zukunft anders aussehen: Medienberichten zu Folge kommt es zu einem Rückzug von CEO Robert Buchbauer sowie Finanzchef Mathias Margreiter (CFO).

Buchbauer und Margreiter sollen Swarowski erhalten bleiben

Buchbauer und Margreiter werden dem Konzern aber nicht den Rücken kehren, sondern sie sollen laut Online-"Standard" weiterhin Mitglieder des Verwaltungsrats bleiben, hieß es. Wer ihre Jobs als CEO und CFO übernehmen wird, war noch unklar. Swarovski war zuletzt immer wieder aufgrund von Konflikten innerhalb der Familie in die Schlagzeilen geraten. Kern des Streitpunkts war die Neuausrichtung des Konzerns, der seit Beginn der Corona-Pandemie über 1.000 Mitarbeiter am Standort Wattens abgebaut hatte. Mittelfristig sollen am Hauptsitz in Wattens 3.000 Mitarbeiter beschäftigt sein.