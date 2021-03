"Summer City Camps" 2021: Startschuss für die Anmeldung ab 7. April

Damit Kinder und Jugendliche ihre Ferien genießen können, gibt es auch heuer in den Sommerferien mit den "Summer City Camps" wieder ein abwechslungsreiches Betreuungsangebot der Stadt Wien.

Die Stadt Wien bietet Familien mit Kindern und Jugendlichen heuer wieder die Möglichkeit, den Nachwuchs im Sommer betreuen zu lassen: Die "Summer City Camps" werden 2021 über 31 Standorte verfügen. Rund 20.000 Plätze werden angeboten, teilte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Montag mit. Die Anmeldung startet am 7. April.

Vielseitiges Programm - auch Lernförderung für Kinder und Jugendliche

Ein besonderer Fokus werde heuer auf Lernförderung liegen, betonte der Ressortchef: "Die Corona-Krise hat Kinder, Jugendliche aber auch Eltern an ihre Grenzen gebracht. Nach einem Jahr geprägt von Home-Schooling, wenig Bewegungsmöglichkeiten und der Einschränkung sozialer Kontakte ist es umso wichtiger, für genügend Betreuungsangebot in der schulfreien Zeit zu sorgen, das nicht nur kostengünstig und abwechslungsreich ist, sondern vor allem Spaß macht! Das Angebot reicht von Ausflügen in die Natur, über Kulturerlebnisse und Workshops, bis hin zu zahlreichen Sportangeboten. Ganz zentral wird heuer außerdem die gezielte Lernförderung für Kinder und Jugendliche in Deutsch, Mathematik und Englisch sein. Mit einem Mix aus Spiel, Spaß und Lernen sorgen wir dafür, dass Kinder und Jugendliche verdient ihre Ferien genießen können und gleichzeitig die Chance auf einen guten Start in das neue Schuljahr bekommen!", so Wiederkehr.