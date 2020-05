Wiener "Summer City Camps" mit verstärkter Lernförderung

Die Ferienbetreuung für Wiener Kinder in den "Summer City Camps" wird heuer um einen Schwerpunkt erweitert: Es wird eine Lernförderung für Volksschulkinder geben, kündigte Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung an.

Außerdem wird es mehr Standorte als im Vorjahr geben.

Lernförderung in den "Summer City Camps" wird ausgebaut

"Weil durch das verkürzte Semester sicher viele Kinder Nachholbedarf haben, haben wir die Förderung ausgebaut", erklärte Czernohorszky. Nun werden für Volksschulkinder an sechs bestehenden "Summer City Camps" - Standorten zusätzlich Förderkurse angeboten, die wochenweise gebucht werden können. Zusätzlich werden an drei komplett neuen Standorten Kurse für sechs- bis zwölfjährige Kinder angeboten.

Die Lernförderung findet in Mathematik, Deutsch und für die 5./6. Schulstufe auch in Englisch statt. Insgesamt bietet Wien im Juli und im August Ferienbetreuung an 34 Summer-City-Camps-Standorten an. Die Kinder werden dort ganztägig betreut. Eine Woche kostet inklusive Mittagessen 50 Euro.

Kinderbetreuung für Wiener Kinder im Sommer

"Die Camps sind in ganz Wien bereits gut gebucht und Wiener Eltern können sich jedenfalls darauf verlassen, dass es diese Betreuung geben wird", so der Stadtrat. Gerade heuer, wo Urlaube schwer möglich sein werde, bräuchten Kinder in den Ferien Abwechslung und Abenteuer, warb er.

Apropos Urlaub: Wer dem Stadtleben für einige Zeit ganz entfliehen möchte, kann auf ein weiteres Angebot zurückgreifen, für das es noch freie Plätze gibt, wurde in der Aussendung aufmerksam gemacht. Für Wiener Kinder zwischen sieben und 14 Jahren werden im Juli und August Urlaube in Österreich angeboten. Die Urlaube dauern entweder acht oder 15 Tage. Die Kosten richten sich nach dem Einkommen. Der Vollpreis beträgt 29 Euro pro Tag und Kind. Es gibt aber auch Förderungen.