Wiener Ferienangebot "Summer City Camps" 2020: Anmeldung startet

Von 6. Juli bis 4. September finden wieder die Summer City Camps in Wien statt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Auch im Sommer 2020 dürfen sich Wiener Kinder bei den Summer city Camps auf viele Abenteuer freuen. Eine Anmeldung ist ab 4. März möglich. An insgesamt 31 Standorten in ganz Wien stehen Plätze für mindestens 6.000 Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Am Mittwoch wurden Details und Programm von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky präsentiert.

Stadt Wien investiert rund 7 Mio. Euro in Ferienangebot

"Wir haben die Summer City Camps im Vorjahr mit großem Erfolg gestartet: Der Zuspruch und das positive Feedback von Kindern und Eltern waren für uns Auftrag, das Projekt heuer fortzusetzen", sagt Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und weiter: "Für Kinder sollen Ferien vor allem eine aufregende Zeit sein, die sich ganz bewusst vom Schulalltag unterscheidet und in der sie Energie fürs neue Schuljahr tanken können."

Heuer investiert die Stadt Wien rund 7 Millionen Euro in das Ferienangebot. Bei dem Angebot gibt es drei Programm-Schienen: Von Sport über Lernhilfe bis hin zur Inklusion.

"In Zusammenarbeit mit professionellen Partner-Organisationen in Wien wurden drei erstklassige und kostengünstige Programm-Schienen auf die Beine gestellt, die auf die individuellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingehen", so Czernohorszky weiter.

Summer City Camps: Programm für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Das Programm ist für Kinder von 6 bis 12 Jahren gedacht und setzt auf viel Bewegung, Spiel, Spaß und Workshops. Jedes Kind kann dabei Neues ausprobieren und gemeinsam mit anderen in die Welt des Sports eintauchen - vom Schwimmlernkurs bis zum Fußballmatch. Weiters sind auch wieder Ausflüge in die Natur, Kulturerlebnisse, wissenschaftliche Experimente und gemeinsames Kochen geplant. Neben Theaterworkshops können die Kinder verschiedene Musikinstrumente und Tänze ausprobieren und dabei lernen, aktiv und kreativ ihre unterschiedlichen Talente zum Vorschein zu bringen. Der genaue Wochenablauf unterscheidet sich dabei je nach Standort und nutzt dabei auch die Möglichkeiten, die das jeweilige Grätzl oder der Bezirk bieten.

Im Rahmen des Jugendprogramms wird der Fokus auf zielgerichtet Lernunterstützung für Schüler der Schulstufen 5 bis 9 gelegt. Es wird Förderung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch angeboten. Auch für Kinder mit Behinderung werden Summer City Camps angeboten.

Die Summer City Camps stehen allen Wiener Kindern offen, die eine Pflichtschule besuchen und in Wien wohnen und die im Sommer nicht bereits an Campus-Standorten oder im Hort betreut werden.

Summer City Camps in Wien von 6. Juli bis 4. September

Die Camps finden heuer von 6. Juli bis 4. September, täglich von 9 bis 17 Uhr statt. Darüber hinaus gibt es bei Bedarf ab 7:15 Uhr und bis 18 Uhr Betreuungsmöglichkeiten. Gebucht wird jeweils eine Woche. Ein Kind kann für insgesamt bis zu 6 Wochen angemeldet werden.

Die Kosten für einen Ganztagsplatz inklusive Mittagessen und Jause betragen 50 Euro pro Woche pro Kind. Für das zweite und dritte Geschwisterkind jeweils 25 Euro. Ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis. Ebenso können Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung das Angebot kostenlos nützen. Die Lernförderung im Rahmen des Jugendprogramms ist gratis - Kosten entstehen Eltern nur für das optionale Freizeitprogramm am Nachmittag.

"Der schnellste und einfachste Weg, seine Kinder für die Summer City Camps anzumelden führt über die neue Ferienplattform der Stadt Wien", sagt Mario Rieder, Geschäftsführer der BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH, die für die Koordination der Summer Camps verantwortlich ist. "Wir haben als BiM - Bildung im Mittelpunkt in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet das Service und die Anmeldung für die Eltern noch kundenfreundlicher zu gestalten".

Alle Informationen gibt es online.

Stadt Wien bietet günstige Urlaube für Kinder und Familien

Die Stadt Wien bietet auch günstige Urlaube für Kinder und Familien. Für Wiener Kinder zwischen sieben und 14 Jahren werden im Juli und August Urlaube in Österreich zu einem Preis von höchstens 29 Euro pro Tag und Kind angeboten. Die Urlaube dauern entweder acht oder 15 Tage. Es besteht außerdem die Möglichkeit, im Sommer an Familienurlauben teilzunehmen. Dieses Angebot richtet sich an Familien mit geringem Einkommen. Der Kostenbeitrag für Erwachsene beträgt 13,70 Euro pro Tag, Kinder fahren gratis mit. Die Urlaube sind ab sofort unter www.wien.gv.at/familienurlaub buchbar.

>>> Was tun im Sommer in Wien? Hier finden Sie Angebote im Überblick.