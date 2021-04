Süßes Dankeschön: 500 Briochekipferl für den Samariterbund in Wien

Kipferl als Dankeschön für herausragenden Einsatz: Die Wiener Bäckerei DerMann überraschte den Samariterbund im Austria Center Vienna mit 500 geschenkten Briochekipferln.

In dieser fordernden Zeit, in der Gesundheit wichtiger denn je ist, will die Bäckerei DerMann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Teststraße und beim Impfservice so für ihren Einsatz danken und Anerkennung zeigen. Pünktlich zum Weltgesundheitstag am 7. April überraschte man daher die Samariterbund-Mitarbeiter mit süßen Köstlichkeiten.