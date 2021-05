Sturm fegte über Wien: Frau von Baum getroffen

Am Sonntag fegte ein Sturm mit mehr als 100 km/h über Wien. Die Wiener Berufsfeuerwehr war im Dauereinsatz. Eine 47-Jährige wurde in Liesing von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzt.

Frau in Wien-Liesing von Baum getroffen

Wiener Berufsfeuerwehr mit 385 Einsätzen

Sperre der Lobau und der Prater Hauptallee

Linie U4 kurzzeitig unterbrochen

Open-Air-Teststraßen in Wien geschlossen

Die Sturmwarnung der ZAMG galt für Wien, das zentrale Niederösterreich sowie das nördliche Burgenland. Auf der Buchberg-Warte in Niederösterreich erreichten die Windspitzen 116,6, in Gumpoldskirchen waren es 101,5 km/h. Ebenfalls mehr als 100 - exakt 100,8 km/h - wurden in Wien-Unterlaa registriert. Am Sonnwendstein am Semmering stürmte es mit bis zu 99,4 km/h, die Warte im Naturpark Leiser Berge registrierte 99 km/h, auf der Bergstation der Rax waren es 93,6 km/h. Böhen mit über 90 km/h gab es auch in Wien Stammersdorf (92,9 km/h), in Kremsmünster (92,5 km/h) und am Feuerkogel (92,2 km/h) in Oberösterreich. In Eisenstadt erreichten die Windspitzen 91,8 km/h.