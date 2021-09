Stufenplan gegen Corona: Kickl wirft Regierung "Betrug" an Gesellschaft vor

Harsche Worte von Herbert Kickl zur Corona-Impfung: Der FPÖ-Chef hat der Bundesregierung am Donnerstag - einen Tag nach deren Vorstellung des neuen "Stufenplans" gegen die Pandemie - "Betrug" an der Bevölkerung vorgeworfen.

Die Impfung halte nicht das, was versprochen wurde, Türkis-Grün halte aber dennoch an ihrer Strategie fest und habe "keinen Plan B". Kickl forderte ein Ende des "Impfdrucks", er will stattdessen u.a. auf Antikörpertests und Medikamenteneinsatz setzen.