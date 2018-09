Studiengebühren für berufstätige Studenten: Unis haben Alternativlösungen

Da im kommenden Wintersemester berufstätige Langzeitstudenten wieder Studiengebühren zahlen sollen, haben sich einige Universitäten - darunter auch die Uni Wien - Ersatzlösungen einfallen lassen.

Unis mit Ersatzlösungen bei Studiengebühren für Berufstätige

Derzeit sind grundsätzlich alle Universitätsstudenten aus Österreich bzw. der EU innerhalb der Regelstudienzeit plus zwei Semestern von der Zahlung von Studiengebühren befreit – wobei diese Toleranzsemester jeweils im Bachelor- als auch im Masterstudium zur Verfügung stehen. Wer also zunächst ein Bachelor-Studium betreibt und die beiden Toleranzsemester verbraucht, kann im Masterstudium auf zwei neue zurückgreifen. In Diplomstudien gibt es die beiden Toleranzsemester pro Studienabschnitt.