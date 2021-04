Studie zeigt: Schüler lernten während Schulschließungen quasi nichts

Eine Untersuchung bei niederländischen Volksschülern zeigte, dass der Lernfortschritt während der fünfwöchigen Schulschließung quasi zum Erliegen kam.

Lernfortschritte von 350.000 Kindern analysiert

Kein Lernfortschritt während Schulschließungen

Resultat: Der Lernverlust der im Vorjahr nach dem Lockdown getesteten Schüler betrug gegenüber "normalen" Jahren in etwa ein Fünftel eines Schuljahrs. Damit entsprach er in etwa der Zeit der Schulschließung (in den Niederlanden acht Wochen). Im Endeffekt bedeutet das, dass in der Lockdown-Zeit praktisch kein Lernfortschritt erzielt wurde.