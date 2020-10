Studie: So haben die Österreicher den Corona-Sommer 2020 verbracht

Der heurige Sommer war stark von der allgegenwärtigen Corona-Krise geprägt - zahlreiche Unsicherheiten wirkten sich auf das Reiseverhalten der Österreicherinnen und Österreicher aus, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Die Herbstferien sind im Anmarsch und normalerweise laufen die Urlaubspläne bei vielen auf Hochtouren. Doch wie gehen die Österreicher in diesem besonderen Jahr mit dem Thema Urlaub um? Das hat sich das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent anhand des Sommers 2020 angesehen. Und dieser gestaltete sich für die urlaubsreifen

Österreicher durchaus turbulent.

Urlaub in Zeiten von Covid-19: Unsicherheit reiste mit

Unsicherheit herrschte speziell in Hinblick auf die Durchführung von Auslandsreisen. Inwieweit die Corona-Pandemie die Urlaubsstimmung der heimischen Bevölkerung trüben und ihre Sommerpläne beeinflussen konnte, untersuchte nun Marketagent in einer

aktuellen Umfrage. Das Fazit: Der Einfluss von Covid-19 auf die

Urlaubsplanung wurde von den Österreichern durchaus als stark

empfunden und so manche Auslandsreise fiel den Sorgen und

Einschränkungen rund um das Coronavirus zum Opfer. Trotzdem blickt

die heimische Bevölkerung insgesamt positiv auf den Verlauf des

Sommers zurück und zeigt sich mit der Wahl ihrer Urlaubsdestination

sowohl im In- als auch Ausland zufrieden. Die diesjährige Urlaubssaison in den Sommermonaten blieb von den Folgen von Covid-19 nicht verschont. Statt Entspannung und Genuss sorgte so manche geplante Reise wohl für Unsicherheit und Sorgenfalten. Knapp zwei Drittel der Österreicher haben insgesamt den Eindruck, durch die Pandemie in ihrer Urlaubsplanung eingeschränkt worden zu sein. Vor allem unter den männlichen Befragten machte sich dieses Gefühl verstärkt breit. Wie die heimische Bevölkerung auf die geänderten Rahmenbedingungen reagierte und ihren Sommer 2020

verbrachte, zeigen die folgenden Umfrage-Ergebnisse im Detail.

Hier urlaubte Österreich im Corona-Sommer

Für die Hälfte der Österreicher durfte auch in diesem Jahr ein

Sommerurlaub nicht fehlen. Etwa ein Drittel der Befragten verweilte

dabei ausschließlich in Österreich, knapp jeder Fünfte verreiste auch

über die Landesgrenzen hinaus. Besonders reisefreudig waren außerdem

die Jugendlichen und jungen Erwachsenen (62%) sowie die 30- bis

39-Jährigen (58%). Von den 60- bis 75-jährigen Befragten blieben

hingegen knapp zwei Drittel zuhause.



Egal, ob in Österreich geurlaubt oder ein Trip ins Ausland

unternommen wurde, die heimische Bevölkerung hält die Wahl ihres

Reiseziels unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände

weitestgehend für die richtige Entscheidung, beschreibt Thomas

Schwabl, der Geschäftsführer von Marketagent, die Umfrage-Ergebnisse.

Unter den Heimaturlaubern zeigten sich knapp 8 von 10 in Hinblick auf

die Corona-Situation froh darüber, die österreichische Natur und

Kultur genossen anstatt ferne Länder bereist zu haben, darunter

besonders die Männer. Nur jeder Fünfte bereut es, nicht ins Ausland

verreist zu sein, unter den Frauen blicken knapp 3 von 10 etwas

wehmütig auf die verpasste Gelegenheit zurück.

Freude an Auslandsurlauben trotz Corona-Krise

Covid-19 konnte jedoch auch die Urlaubsfreude im Ausland nicht

trüben. Mehr als 9 von 10 Befragten, die ihren Urlaub außerhalb von

Österreich verbrachten, sind froh, tatsächlich in die Ferne verreist

zu sein und sich gegen eine Absage entschieden zu haben – Coronavirus

hin oder her. Das Hauptreiseziel im Ausland war dabei Italien,

gefolgt von Deutschland, Kroatien und Griechenland. Insgesamt

verweilte der Großteil der Urlauber innerhalb der EU, nur etwas mehr

als jeder Zehnte verreiste auch über deren Grenzen hinaus.



Allerdings verlief nicht jeder Sommer in diesem Jahr wie erwartet.

Die Corona-Pandemie machte mehr als 4 von 10 Befragten einen Strich

durch die Rechnung, indem zumindest ein bereits geplanter

Auslandsurlaub nicht stattfinden konnte. Knapp jeder Zweite hatte

Glück im Unglück und 2020 ohnehin keine Reise über Österreichs

Grenzen hinaus gebucht. Etwas weniger als ein Zehntel ließ sich von

Covid-19 in Hinblick auf seine Urlaubsplanung indes nicht

beeindrucken und führte alle Auslandsurlaube nach Plan durch.

Gründe für abgesagte Auslandsreisen

Für die Absage so mancher Auslandsreise waren diverse Faktoren

verantwortlich. Vor allem bei einer erhöhten Reisewarnstufe bzw.

einer Häufung von Corona-Fällen an der geplanten Urlaubsdestination

schreckten die Österreicher davor zurück, ihren Urlaub anzutreten.

Auch die Sorge vor einer möglichen Quarantäne sowohl bei der Rückkehr

ins Heimatland als auch bei der Einreise ins Urlaubsland verleiteten

dazu, die Reise zu canceln, erläutert Lisa Patek, Marketingleiterin

von Marketagent.

Für knapp ein Drittel waren zudem potenzielle

Grenzschließungen besorgniserregend. Generell löste der Gedanke, in

Corona-Zeiten ins Ausland zu reisen, bei knapp 3 von 10 Befragten

Unwohlsein aus, weshalb schlussendlich die Entscheidung gegen den

Antritt der Reise getroffen wurde. Das Risiko einer Ansteckung im

Ausland erschien knapp jedem Vierten zu hoch. Zuletzt spielten auch

organisatorische Faktoren eine Rolle: Jeweils ein Viertel der

Befragten konnte den Urlaub nicht antreten, da dieser vom

Reiseveranstalter abgesagt wurde oder der Flug zur Destination

ausgefallen war.

Grundeinstellung in Zeiten von Corona: Es kommt, wie es kommt

Trotz der Einschränkungen nimmt der Großteil der Österreicher die

Situation an, wie sie gekommen ist, und zieht ein positives Fazit.

Rückblickend sind knapp 7 von 10 zufrieden damit, wie sie den Sommer

2020 verbracht haben. Dieser Eindruck verstärkt sich noch mit dem

Alter, resümiert Thomas Schwabl. Am stärksten hadern die 14- bis

29-Jährigen mit den Folgen des Coronavirus auf die Urlaubsplanung.

Mehr als 4 von 10 Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen sind mit dem

Verlauf des vergangenen Sommers unzufrieden.



Was können wir nun vom nächsten Jahr erwarten? In Hinblick auf die

Situation im Sommer 2021 sind die Österreicher gespalten. Mehr als

die Hälfte glaubt eher nicht daran, dass das Reisen wieder nach Lust

und Laune möglich sein wird. Etwas weniger als jeder Zweite sieht

jedoch optimistisch in die Zukunft und erwartet, dass die

Einschränkungen im kommenden Jahr bereits Geschichte sein werden.

Innerhalb der männlichen Bevölkerung herrscht dabei deutlich mehr

Zuversicht als unter den Frauen: Knapp die Hälfte der Österreicher

vertraut darauf, dass Covid-19 der Urlaubsplanung im Sommer 2021

nichts mehr anhaben kann. Man darf gespannt bleiben, wer Recht

behält.